Un incontro tra Greta Beccaglia e gli studenti di Fiumicino: la proposta della Lega

Fiumicino – “Quello che è accaduto a Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv, molestata in diretta è purtroppo lo specchio della società in cui viviamo. Come amministratori e attori istituzionali abbiamo il compito di far capire ai giovani il valore delle cosiddette ‘pari opportunità‘”. Così in una nota Federica Poggio, vicepresidente commissione pari opportunità, consigliere comunale Lega Salvini Premier.

“Uomini e donne sono uguali – aggiunge Poggio -, abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. Ecco perché ho chiesto la convocazione di una commissione pari opportunità, allargata a tutte le forze politiche, nella quale invitare le scuole del territorio e Greta Beccaglia.

Un modo per potersi confrontare e far comprendere quanto un gesto così volgare possa portare con sé una violenza psicologica difficilmente immaginabile. Presenterò domani stesso la richiesta sperando di trovare nell’amministrazione comunale un’alleata in questa battaglia di civiltà.

Un modo, evidentemente – conclude -, anche per stigmatizzare il brutto episodio interno al Pd, con l’aggressione verbale e fisica a una collega proprio nei giorni in cui si celebravano le giornate contro la violenza sulle donne”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino