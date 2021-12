A Tarquinia un flash mob per dire “no” al deposito di scorie nucleari

Tarquinia – E’ in corso l’iter per la localizzazione del deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, previsto dal D.lgs. n. 31/2010. Il 15 Dicembre sarà pubblicata la proposta di CNAI, Carta Nazionale Aree Idonee, tra quelle messe in discussione durante la fase di consultazione pubblica e del Seminario Nazionale.

Nella provincia di Viterbo sono state individuati ben 22 siti potenzialmente eleggibili per la costruzione di un sito di 150 ettari, sito che cambierà per sempre il destino del territorio.

In particolare l’area individuata come VT-25 è posizionata a cavallo della SP dogana che taglia quasi perfettamente a metà la superficie totale dell’area di (ha) 361, ricadenti tra il Comune di Tarquinia e quello di Tuscania, compresa l’area del Centro Aziendale della locale Università Agraria La Roccaccia che tutti conoscono per la bellezza della natura e la ricchezza di flora e fauna selvatica.

Diverse associazioni e molti cittadini hanno già fatto sentire la loro voce, inviando osservazioni contro questa possibile localizzazione e si stanno mobilitando per difendere il territorio.

La Sezione Etruria di Italia Nostra invita: “Tutte le istituzioni locali, associazioni e comitati a partecipare al flash Mob in programma per domenica 5 dicembre 2021 dalle 10 alle 12. È un’importante occasione per rendere visibile e concreta la nostra contrarietà all’inaccettabile proposta di un sito per un deposito di rifiuti radioattivi e per rivendicare la non idoneità del sito individuato da Sogin, tutto nel rispetto delle regole e le distanze imposte dalle norme anti Covid”.

Il flash mob verrà ospitato presso il Centro Aziendale dell’Università Agraria, che metterà a disposizione il parcheggio e l’area per l’allestimento dell’evento.

Gli organizzatori hanno predisposto una lettera da inviare alla Sogin e alle istituzioni coinvolte con tutte le firme dei partecipanti.

