Chi è Giuseppe Giacobazzi: carriera, successo e vita privata

Giuseppe Giacobazzi sarà uno degli ospiti del nuovo appuntamento con Le Iene Show, che va in onda stasera, 03 dicembre 2021, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione. La nuova puntata, vedrà la conduzione Roberta Rei, Nina Palmieri e Veronica Ruggeri.

Chi è Giuseppe Giacobazzi

Giuseppe Giacobazzi, nome d’arte di Andrea Sasdelli, è nato ad Alfonsine, il 19 febbraio 1963. Noto comico e cabarettista italiano, è famoso per le sue esibizioni caratterizzate dall’uso dell’accento romagnolo e di un abbigliamento stravagante.

Trascorre l’infanzia nella campagna lughese. All’età di nove anni si trasferisce con la famiglia a Borgo Panigale, quartiere di Bologna. Dopo le scuole medie, si iscrive all’Istituto Tecnico per Geometri «Pacinotti» di Bologna, senza tuttavia terminare gli studi.

Esordisce nello spettacolo come conduttore radiofonico nel 1985 in una radio privata a Lavezzola. Il suo primo personaggio è il tipico contadino romagnolo, il signor Giuseppe: semi-analfabeta, si diletta a comporre poesie. Rimane alla radio fino al 1992. Nello stesso periodo conosce Maurizio Pagliari, alias Duilio Pizzocchi, attivo sulla scena bolognese da anni, che lo fa esordire sul palcoscenico. Decide di aggiungere al suo personaggio il cognome e sceglie Giacobazzi, come il popolare Giacobazzi dei vini[1]. Il suo personaggio viene quindi inserito da Pizzocchi come ospite fisso nel suo spettacolo Il Costipanzo Show, oltre ad apparire nelle emittenti locali.

La carriera

Il debutto sulla Tv nazionale avviene nel 2004 su Rai 2 come protagonista della sitcom Tisana Bum Bum. Nel 2005 debutta a Zelig Off in cui, nelle varie serate, intrattiene il pubblico con storie e poesie surreali. Viene notato dagli autori di Zelig Circus, che sono gli stessi di Zelig Off, e nel 2006 debutta in prima serata su Canale 5. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast dei comici di Zelig. Collabora con il gruppo rock-demenziale Gem Boy, cantando con loro le canzoni Tritanic e Luna Pork e lo si trova in alcune gag nei loro dischi Sbollata e Fiches. Nel 2012 ha vinto la prima edizione di RiDiano – Festival della Comicità di Diano Marina. Nella stagione 2013-2014 cura una rubrica nel programma di Canale 5 Verissimo.

A partire dal 2010 conduce con Duilio Pizzocchi un programma radiofonico, Il Mani-comico, che va in onda tutti i giorni su Radio Italia Anni 60 Emilia-Romagna. Nel novembre del 2021 torna ad esibirsi a Zelig.

La vita privata

È sposato dal 1997 e ha una figlia nata nel 2013.

