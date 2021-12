“Più notti, più sogni. + Experience”, al via gli incontri per presentare la nuova misura

Saranno sei gli incontri di presentazione della nuova misura “Più notti, più sogni. + Experience”, messa in campo dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per sostenere l’industria turistica anche nel 2022.

Il roadshow farà tappa il 10 dicembre a Viterbo e Rieti, il 14 dicembre a Roma e Civitavecchia (RM) e il 17 dicembre a Latina e Ferentino (FR): un ricco e denso calendario coinvolgerà l’intero territorio laziale e sarà un’occasione di confronto con tutti gli operatori del turismo a cui, in questa prima fase, si rivolgono gli avvisi pubblicati sul sito www.laziocrea.it inerenti alla misura.

Destinatari degli avvisi sono tutte le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere imprenditoriali (inclusi gli agriturismi), centri per il benessere fisico, agenzie di viaggi e tour operator della Regione Lazio.

‘Più notti, più sogni’ – la misura con cui la Regione Lazio regala una notte in più, se ne vengono prenotate tre, e due notti di soggiorno in più, se ne vengono prenotate cinque, si ripresenta in una nuova veste per tutto l’anno 2022. In “Più notti, più sogni. + Experience”, oltre alle formule già previste, sono aggiunte due importanti novità: la formula 2+1 con cui la Regione Lazio regala una notte di soggiorno dopo almeno due notti consecutive prenotate ed utilizzate nella stessa struttura ricettiva, pensata per stimolare la destagionalizzazione e contrastare l’overtourism, e le experience, una serie di attività e servizi che potranno essere inclusi nei pacchetti turistici e i cui costi sono finanziati in modo rilevante dalla Regione.

“Quando mi sono insediata a marzo ho cercato di dare una risposta solerte e tempestiva al flusso turistico negativo che si registrava all’epoca, con la consapevolezza che saremmo arrivati ancora più preparati l’anno successivo avendo dalla nostra più tempo per progettare iniziative efficaci. Dopo la misura sperimentale «Più notti, più sogni» realizziamo una nuova iniziativa ‘Più notti, più sogni. + Experience’ che, facendo tesoro dei risultati positivi della precedente, si presenta arricchita. Da un confronto con gli operatori di settore è emersa la necessità di coinvolgere un numero maggiore di destinatari attivi nel comparto: abbiamo strutturato una misura modellata su una visione lungimirante capace di produrre effetti sia a breve che a lungo termine finalizzata ad agevolare l’arrivo e la permanenza dei turisti e a dare un reale sostegno al comparto turistico devastato dalla pandemia. Da mesi lavoriamo alla formulazione di ‘Più notti, più sogni. + Experience’ che vede destinatari dell’iniziativa, in questa prima fase, gli operatori del settore turistico. Una volta accreditate le strutture e le agenzie di viaggio, predisporremo una campagna promozionale diretta ai turisti italiani e stranieri. Andremo adesso nei territori per incontrare direttamente gli operatori, per spiegare loro nel dettaglio l’iniziativa e dissipare eventuali dubbi. Talvolta si ravvisano meccanismi articolati e complessi tali da inibire la partecipazione ad un avviso; vogliamo spiegare in modo chiaro e semplice la misura, così da prevenire possibili ritrosità e coinvolgere gli operatori dell’intero territorio regionale. Siamo al fianco di ogni protagonista dell’industria turistica e lavoriamo perché il rilancio del settore non resti un mero obiettivo ma diventi realtà concreta, un volano capace di trainare la ripresa economica del territorio.” – ha dichiarato Valentina Corrado, Assessore al Turismo della Regione Lazio.

Considerate le opportune misure di sicurezza e contenimento Covid-19 necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa, la partecipazione agli eventi è prevista previa registrazione compilando il form riportato al link seguente: https://forms.gle/4xUR2w6pSaZfXvBt8.

Il calendario degli appuntamenti:

Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 11:30

CCIAA – Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Rieti-Viterbo

Sala Conferenze

Via F.lli Rosselli, 4 – Viterbo (VT)

Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 15:30

CCIAA – Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Rieti-Viterbo

Sala Dante Faraglia

Via P. Borsellino, 16 – Rieti (RI)

Martedì 14 dicembre 2021 – ore 11:00

CCIAA – Camera di commercio, industria, artigianato, e agricoltura di Roma

Sala Consiglio

Via De’ Burrò, 147 – Roma

Martedì 14 dicembre 2021 – ore 16:00

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale

Sala Convegni

Molo Vespucci – Civitavecchia (RM)

Venerdì 17 dicembre 2021 – ore 11:00

Spazio Attivo Latina LazioInnova

Via Carlo Alberto, 22 – Latina

Venerdì 17 dicembre 2021 – ore 15:30

Spazio Attivo Ferentino LazioInnova

Via Casilina, km 68,300 – Ferentino (FR)

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio