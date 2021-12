Roma, le spruzzano lo spray urticante sul viso: “Questa è una rapina. Dacci i soldi”

Roma – Intorno alla mezzanotte, gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, sono intervenuti tempestivamente in via Ugo Ojetti, presso il piazzale di un noto supermercato, a seguito di segnalazione di rapina.

Sul posto, i poliziotti dopo aver preso contatti con il richiedente, hanno accertato che poco prima, intorno alle ore 21.30, mentre quest’ultimo si trovava in compagnia di un suo amico, era stato contattato dalla madre che, spaventata, gli aveva raccontato di essere stata rapinata, tra via Ugo Ojetti e Viale Jonio, da tre persone probabilmente di origine bosniaca dopo averle spruzzato sul volto dello spray urticante.

I poliziotti hanno così iniziato a ricercare le tre persone e, poco dopo, le hanno rintracciate e bloccate. I 3 soggetti, un 34enne e due minorenni di 16 e 15 anni, riconosciuti anche dalla vittima, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per rapina aggravata in concorso.

I due minorenni sono stati collocati presso una struttura idonea.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

