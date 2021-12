Santa Marinella, 200mila euro per il rifacimento di via delle Colonie

Santa Marinella – Reperiti dal bilancio comunale ben 200 mila euro che permetteranno all’amministrazione comunale di Santa Marinella di ultimare le opere di rifacimento di via delle Colonie.

“Nel corso dell’ultima seduta di consiglio comunale – spiega il sindaco Pietro Tidei – è stata approvata una importantissima delibera ovvero una variazione di bilancio che ci ha permesso di reperire la somma necessaria per procedere alla definitiva asfaltatura di via delle Colonie che finalmente potrà tornare a doppio senso di marcia. Questa cifra ci permetterà inoltre di creare anche dei parcheggi che saranno realizzati anche in parte sui terreni adiacenti all’ ex Cantinone

Questi ultimi interventi giustamente molto attesi e non solo dagli abitanti della zona faranno sì che il cantiere della arteria che a ragione era stata ribattezzata come la Salerno Reggio Calabria visto il perdurare infinto delle opere, possa riaprire per il tempo strettamente necessario a ultimare il progetto. Auspichiamo pertanto che entro la fine del prossimo mese di febbraio o al più tardi entro marzo saremo in grado di scrivere la parola fine ad un appalto avviato ormai nel lontano 2012 e da poter finalmente eliminare tutti i disagi anche alla circolazione stradale di una delle zone più abitate e frequentate della nostra città.

Un altro obiettivo che ci eravamo prefissi e che a breve potremo raggiungere grazie alla nostra tenacia e l’impegno profuso nel risanare i conti in rosso ereditati dal passato e anche al lavoro svolto dai nostri uffici tecnici e ragioneria”.

