Staffetta, corsa e salto in alto: il Natale sportivo dell’Asd Atletica Villa Guglielmi

Fiumicino – Staffetta, corsa e salto in alto. L’ASD Atletica Villa Guglielmi cala il tris d’assi per sabato 18 dicembre 2021. Nella cornice della pista dello Stadio Vincenzo Cetorelli, Fiumicino, si prepara a un’intera giornata dedicata all’atletica: lo “Staffettone e i 5000 di Natale” insieme con una grande sorpresa, l’inaugurazione della struttura del salto in alto. Una nuova e importante novità per la società di Fiumicino che aggiunge, grazie ad un importante sforzo di investimento, una fondamentale disciplina alla ricca offerta agonistica per i ragazzi e ragazze dell’ASD Atletica Villa Guglielmi. Una scuola vitale per il territorio, che quest’anno ha fatto registrare anche il record di iscritti.

L’appuntamento con lo Staffettone, gara a staffetta, è alle ore 9,00 presso l’impianto sportivo Vincenzo Cetorelli di via G. Fontana a Fiumicino. Parteciperanno tutti i ragazzi e ragazze della scuola dell’ASD Atletica Villa Guglielmi.

Dalle ore 12.00 inaugurazione nuova struttura del salto in alto mentre dalle 14.00 tutti in pista con la sfida sui 5000 metri. Alla gara possono partecipare tutti gli atleti con tessera Fidal in corso di validità per l’anno 2021, tessera EPS riconosciuta Coni, tessera RUN CARD FIDAL con certificato medico agonistico. Le iscrizioni possono essere inviate direttamente sul sito del Comitato regionale Fidal Lazio,online mail: segreteria@atleticaguglielmi.con con allegato tesserino Fidal o EPS, Run Card con allegato certificato medico agonistico.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Fiumicino e si svolge sotto l’egida della FIDAL e della UISP.

“Invitiamo tutti a questa grande giornata di sport – commenta il presidente della ASD Atletica Villa Guglielmi, Ludovico Nerli Ballati -. Si parte dai ragazzi per arrivare ai 5000 metri in pista, per i quali ci aspettiamo l’arrivo dei migliori atleti del centro Italia. Si tratta di un appuntamento pensato per rilanciare le manifestazioni di atletica sul territorio, visto anche il rinvio al 2022 della nostra classica “Best Woman”. La giornata sarà l’occasione per celebrare la nostra scuola di atletica che quest’anno ha registrato un record di iscritti e per la quale abbiamo, con grande impegno, voluto aggiungere una fondamentale disciplina come quella del salto in alto. Ci arricchiamo e speriamo di crescere ancora avvicinando sempre di più i giovani a questo bellissimo sport”.

Tutte le gare sono svolte nel rispetto delle direttive Anti-Covid19. Per Informazioni: segreteria@atleticaguglielmi.com – www.atleticaguglielmi.com

