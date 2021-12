Tirrito: “Affidi minori, Torino come Bibbiano? L’inchiesta della Procura faccia luce completamente”

Torino come Bibbiano? L’inchiesta della Procura di Torino sulle modalità di affido e custodia dei minori, scaturita da un’audizione in Commissione Affidi della Regione Piemonte voluta fortemente da Maurizio Marrone, assessore ai Rapporti Istituzionali in Piemonte, apre scenari inquietanti.

“Avevamo chiarito come secondo noi ci fossero cose che non tornavano – spiega Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna – spiegando nel dettaglio tutti i punti che ritenevamo oscuri. Oggi, a distanza di tempo, i carabinieri hanno effettuato perquisizioni e notificato ipotesi di reato a diversi indagati. Con me anche Sara de Ceglie, presidente di #bambinistrappati”.

Nell’ordinanza della Procura episodi inquietanti: come gli 8 anni di maltrattamenti su due bambini, fratello e sorella, da parte degli affidatari. Ipotesi gravissime, per le quali sono stati notificati due divieti di avvicinamento nei confronti di una coppia di ex affidatari che dal 2013 al 2021 avrebbero maltrattato i bambini consegnati nelle loro mani da ‘casa affido’ dei servizi sociali presso il Comune..

“Ma è solo uno degli episodi contestati; una quindicina di casi come allontanamenti arbitrari, affidamenti a coppie omosessuali contro il parere dei genitori di origine, condotte punitive nei confronti di madri nelle comunità. Oggi finalmente, così come avevamo chiesto – prosegue Tirrito – attirandoci gli strali di coloro che non volevano che nessuno mettesse il naso sul sistema, si indaga sulle modalità di affido, sulle dinamiche economiche connesse e le circostanze di custodia e mantenimento dei minori.

Bene le indagini, che proseguano fino in fondo. Il tema degli affidi dei bambini – conclude – è troppo delicato per permettersi zone d’ombra”.

