La Sicilia grande nel mondo, Maricetta Tirrito riceve il Premio Acamante e Fillide 2021

Agrigento – Maricetta Tirrito vince il Premio Acamante e Fillide 2021 dell’Accademia delle Belle Arti di Agrigento.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sono, ogni anno, le personalità che rendono grande la Sicilia nel mondo. E fra queste, stavolta, c’è anche Maricetta Tirrito, presidente del Laboratorio Una Donna e paladina dei diritti dei più deboli, prima nella sua Palermo e poi sul litorale romano, dove vive da ormai diversi anni.

Ed è stato proprio il suo impegno nel sociale e al fianco dei più deboli a catturare l’attenzione dell’Accademia delle Belle Arti, che le ha consegnato l’importante premio nel pomeriggio di venerdì 3 dicembre, nella suggestiva cornice dello Spazio Temenos, ad Agrigento, con questa motivazione:

“Sempre al servizio dei più deboli, contrastando ogni forma di violenza. Si è distinta per svariati meriti e per l’attività svolta preso la Croce Rossa Italiana, oltre che per l’impegno in progetti volti al rilancio culturale, economico e sociale delle periferie più abbandonate”.

“Sono onorata di ricevere un premio tanto prestigioso e dal significato così importante – ha commentato Maricetta Tirrito a margine dell’evento -. Come ben sa chi mi conosce, porto la mia amata terra in tutto ciò che faccio: la Sicilia è sempre con me e io sempre con lei, ovunque io sia. Accetto questo premio anche a nome di coloro che mi hanno accompagnato nel fare tante cose, ringraziando tutti gli attori istituzionali e politici che ci hanno permesso di concretizzare i nostri interventi sui territori, e lo accetto in nome delle donne che grazie al codice rosso e al reddito di libertà hanno potuto affrancarsi dalla violenza e riconquistare la propria vita.

Ogni vita che cambia in meglio nelle nostre città, che siano bambini, donne o anziani, è una vittoria per tutti”.

Insieme a Maricetta Tirrito, hanno ricevuto il Premio Acamante e Fillide 2021 Letizia Caiazzo, Marco Divitini, Giuseppe La Bruna, Luca Lucchesi, Attilio Miani, Francesco Nocera, Maurizio Oddo, Filippo Scimeca e Fulvia Toscano.