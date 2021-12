Pista lunga, Ghiotto terzo in Coppa del Mondo: è quasi record italiano

Era dato in gran forma e ha lasciato che lo dicesse anche il ghiaccio. Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) apre alla grandissima per l’Italia la tre giorni della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga a Salt Lake City.

Sul velocissimo ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval il 28enne di Altavilla Vicentina conquista infatti proprio nel giorno del suo compleanno uno strepitoso terzo posto sui 5000 metri. A far impressione è anche il riscontro cronometrico: Ghiotto ha infatti tagliato il traguardo in 6’07″271, migliorando di oltre tre secondi il proprio personal best arrivando anche molto vicino al record italiano di 6’06″06 di Enrico Fabris, firmato proprio a Salt Lake City nel 2009.

Per Ghiotto si tratta anche del primo podio individuale in carriera in Coppa del Mondo (il terzo per l’Italia sin qui in questa stagione di Coppa del Mondo): una soddisfazione enorme per lui in una gara di livello altissimo con lo svedese Van der Poel capace di firmare addirittura il record del mondo in 06’01″566. Tra gli altri azzurri impegnati sui 5000, 13° Michele Malfatti con personal best in 6’16″624 e 14° Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) in 6’17″407.

(foto@Fisg)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport