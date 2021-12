Roma, crolla il pinnacolo dell’Acquedotto Marcio: transenne al Parco degli Acquedotti

Roma – Giovedì pomeriggio, le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute al Parco degli Acquedotti, lato Via Lemonia, a causa di un crollo di una porzione del pinnacolo dell’Acquedotto Marcio, sul bauletto dell’Acquedotto Felice e sul prato sottostante. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, sita dietro la chiesa di San Policarpo, per consentire la messa in opera di un transennamento della parte interessata dal crollo, in attesa degli interventi di ripristino.