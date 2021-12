Aranova, Baccini: “Bene i lavori di via Pompeati Luchini, ma non si può bloccare il quartiere”

Fiumicino – “I lavori del cantiere Anas di via Arturo Pompeati Luchini al bivio di Aranova (leggi qui) sono sicuramente necessari, ma bloccare tutto il comprensorio (leggi qui) non è utile ed è soprattutto pericoloso”.

Così, in una nota, Mario Baccini, capogruppo del centrodestra a Fiumicino, recatosi ad Aranova in sopralluogo in compagnia del consigliere Roberto Severini, il primo ad aver sollevato il problema (leggi qui).

“Chiediamo all’Amministrazione di utilizzare intelligenza e buonsenso ed aprire la bretella di collegamento che possa evitare l’isolamento di Aranova – dice Baccini -, perché in caso di emergenza sanitaria è necessario utilizzare un percorso sicuro e agibile per garantire ai cittadini i soccorsi”.

