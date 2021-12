L’idraulico effettua lavori di Controllo caldaie Rinnai in sala e nelle camere e in tutte le aree della casa.

Un professionista esperto e qualificato, disponibile per assistenza caldaie, installazione condizionatori e climatizzatori, assistenza scaldabagno elettrico boiler e a gas, e per tutti gli interventi su rubinetteria, scarichi e lavandini, termosifoni e galleggianti Puntualità, sicurezza e competenza, ed in più preventivi gratuiti (soprattutto telefonici ove possibile) prezzi concorrenziali e vantaggiosi in tutte le zone della città dal centro alla periferia Si effettuano interventi in tutti gli ambienti della casa e dell’ufficio: sostituzione della rubinetteria, riparazione degli scarichi otturati e dei lavandini, manutenzione degli impianti, con la fornitura di ricambi originali, lavori per l’installazione della nuova cucina e dei pezzi sanitari. Prezzi modici, puntualità e tanta esperienza, per individuare e risolvere brillantemente qualsiasi guasto, danno o malfunzionamento assistenza caldaie la caldaia a gas richiede interventi di manutenzione a cadenza regolare: per garantire sicurezza alla casa, è bene eseguire un controllo annuale, con la relativa pulizia interna e bollino per non incorrere a multe. Prenota adesso un appuntamento, per effettuare un rapido check-up e valutare le condizioni: in caso di guasti o problematiche tecniche, procediamo con la riparazione immediata o con la sostituzione, con parti originali, delle componenti usurate o danneggiate.

Climatizzatori e condizionatori se desideri Controllo caldaie Rinnai in casa, in ufficio o in qualsiasi altro ambiente, rivolgiti ad un professionista qualificato: si effettuano interventi e montaggi di impianti di condizionamento e/o climatizzazione, di qualsiasi tipologia e casa produttrice. Siamo disponibili anche per lavori di manutenzione, per riparazioni e revisioni, per la sostituzione o ricarica del gas: prenota adesso un appuntamento presso il tuo domicilio. Cassette di scarico Si effettuano lavori di manutenzione e riparazione sulle cassette di scarico per wc: un intervento veloce ed economico, che ti permetterà di ridurre uno degli sprechi più fastidiosi, ovvero quello di un bene prezioso come l’acqua. Potrai sostituire le parti usurate o danneggiate, eliminare le perdite e rimettere a nuovo la tua cassetta in tempi molto brevi: chiama ora e richiedi assistenza tecnica direttamente a casa tua Scaldabagni a gas lo scaldabagno a gas necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria: affidati ad un valido professionista, che ti aiuterà ad individuare in pochi minuti eventuali guasti o problematiche tecniche, e provvederà a riparare o sostituire le parti danneggiate. Disponibile anche per la prima installazione, per la sostituzione e per il montaggio di prodotti nuovi, con manutenzione e revisione per garantirne il funzionamento.

Scaldabagni elettrici o Boiler Controllo caldaie Rinnai e montaggio di scaldabagno elettrico (boiler) di qualsiasi casa produttrice, dimensione e tipologia, sia per il bagno che per la lavanderia e la cucina. Si eseguono anche lavori di manutenzione, riparazioni e sostituzioni con ricambi originali; su richiesta, si effettua la decalcificazione dello scaldabagno, per rimuovere eventuali residui che, a lungo andare, possono compromettere il corretto funzionamento dell’elettrodomestico assistenza trituratori Per qualsiasi problema ai prodotti (trituratori) di qualsiasi modello e tipologia, non esitare a contattarci. Massima competenza e tempestività nel trattare ogni tipo di guasto: disponiamo, infatti, di una vasta gamma di ricambi originali, per sostituire velocemente le parti che non funzionano più in modo corretto. Chiama ora per ricevere assistenza.