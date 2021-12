Valutazione Modernariato e usato come fare? quando si parla di acquisto e valutazione di complementi di arredo e oggetti del xx secolo di design storico il mercato e l’oggettistica di questa categoria prende il nome di modernariato .oggettistica di modernariato può avere varia natura: si tratta di arredi, lampade, oggetti in ceramica, vetri e sculture realizzate in tutto il periodo del ‘900.la ricerca di oggetti e mobili di modernariato si è scatenata negli ultimi anni, e gli oggetti vintage del secolo scorso hanno preso valore, perché richiamano il passato senza essere effettivamente oggetti antichi con forme semplici e pulite e realizzate con materiali spesso poveri. con la definizione di modernariato si delimita una produzione di arredi e oggetti che sono stati realizzati dagli anni trenta fino agli anni novanta del secolo ‘900, appartenenti a quella corrente chiamata industrial design, realizzazioni innovative per forma e design. si tratta di una fase di produzione in cui il bello dell’arredamento avanguardista è arrivato alla portata del popolo. si tratta di qualcosa che non è moderno, o contemporaneo, ma è ancora prodotto e quindi non antico. un esempio di corrente di modernariato è l’art decò.

Gli oggetti e i complementi d’arredo vengono realizzati con materiali moderni, come legno pelle, ecopelle, lino e plastica, segnali chiari del boom economico. i mobili di modernariato sono caratterizzati da toni tenui mentre gli oggetti utilizzano evidenti colori accesi, come rosso, blu, viola, giallo e arancio come tipologia di arredo appartenente al modernariato abbiamo l’arredamento vintage, il mid century l’arredo di design classico, modernista, o di ispirazione scandinava. acquisto oggetti di modernariato i fratelli barbieri, data l’esperienza nel campo della valutazione di oggetti e mobili di design, effettuano valutazioni e stime di arredi e lampade e complementi di illuminazione del novecento appartenenti a case, uffici e negozi. le valutazioni di barbieri coinvolgono dai singoli oggetti ad interi ambienti da stimare. hai bisogno di valutare un oggetto di modernariato che possiedi o hai in casa? quanto costa un complemento d’arredo appartenente al modernariato? se vuoi vendere i tuoi oggetti di modernariato i fratelli barbieri acquistano gli oggetti di design da te, con sopralluogo gratuito e stima immediata

Designer a cui barbieri è interessato moltissimi sono i complementi di arredo e oggetti di design realizzati nel dopoguerra che hanno un valore importante, e molti sono gli architetti e gli studi di design che hanno contribuito a far crescere l’arredamento e l’architettura degli oggetti del ventesimo secolo. vediamone alcuni tra i più influenti gio ponti design gli italiani sono nati per costruire. costruire è carattere della loro razza, forma della loro mente, vocazione ed impegno del loro destino, espressione della loro esistenza, segno supremo ed immortale della loro storia.» l’architetto gio ponti è uno dei più influenti del dopoguerra in Italia. ha collaborato con richard ginori, e cassina, realizzando la sedia “superleggera” ha realizzato diverse linee di design ceramiche, oltre che per l’azienda ginori anche per la pozzi di franco pozzi. ha lavorato alla progettazione di oggetti di design in svariati campi, scenografie teatrali, lampade, sedie, accessori da cucina. diverse le aziende con cui ha collaborato oltre a la pavoni, e richard ginori e ceramiche pozzi, anche fontana, vittorio ferrari, krupp, arredamenti di brustio, cellina, piccoli, boselli orologi.