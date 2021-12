Tidei: “Spiagge più ampie per la prossima stagione estiva”

Santa Marinella – “Sta per essere avviato un ampio progetto di riqualificazione del litorale di Santa Marinella attraverso un’opera di ripascimento della spiaggia centrale della città e del lungomare Marconi” – a parlare è il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Finalmente saremo in grado di utilizzare, al meglio, il finanziamento di oltre 200 mila euro che ci è stato concesso dalla Regione per eseguire alcuni interventi strategici che porteranno indubbi vantaggi all’ economia legata al settore turistico e balneare.

Il primo progetto interessa il tratto di arenile della Passeggiata a Mare di Santa Marinella ed è teso a contrastare il fenomeno dell’erosione marina che ha portato nel tempo a un assottigliamento del tratto sabbioso in concessione agli stabilimenti di questo tratto di costa. Le numerose mareggiate dei mesi scorsi, infatti hanno divelto le scogliere artificiali poste protezione del a litorale che saranno ripristinate.

Ma cosa ancor più importante, sarà utilizzata una chiatta che permetterà di porte nuova sabbia a riva andando così ad ampliare nuovamente la superficie a disposizione dei concessionari. In questo modo, visto che già nella passata stagione estiva quasi non è stato possibile soddisfare tutte le richieste di affitto di sdraio e ombrelloni l’ampliamento del tratto sabbioso permetterà ai gestori degli stabilimenti balneari di ospitare un numero maggiore di clienti garantendo per contro i dovuti distanziamenti.

Un simile intervento, successivamente sarà eseguito poco più a Nord di fronte ad alcuni stabilenti del lungomare Capolinaro e in ultimo sarà messo in scurezza il tratto di costa sito questa volta sul lato iniziale del lungomare Marconi nella area sottostante piazzale Costici dove esistono delle cabine pericolanti.

Tutte queste opere saranno ultimate per tempo prima dell’avvio alla prossima stagione balneare”.

