Chi è Federica Pellegrini: la carriera, il successo, la vita privata

Va in onda stasera, 07 dicembre 2021, un nuovo appuntamento con Le Iene Show, in prima serata su Italia 1. Le Iene è un programma televisivo di intrattenimento che va in onda dal 22 settembre 1997. Il programma è giunto ormai alla venticinquesima edizione. La conduttrice, “Iena per una sera” della puntata di stasera, de Le Iene Show 2021 sarà l’ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini, che affiancherà la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s Band.

Chi è Federica Pellegrini

Nata a Milano il 5 agosto 1988, Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice italiana, specializzata nello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400 m. Soprannominata la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia ed una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

La madre Cinzia Lionello, veneziana, figlia di un ex campione italiano di lotta greco-romana, è sempre stata appassionata di nuoto. Il padre Roberto, invece, lavorava presso un grande albergo come barman. Fu proprio la mamma di Federica che la avviò al nuoto nel 1995 quando, al termine dei corsi di acquaticità per neonati, la iscrisse ai primi corsi avanzati nella piscina della società Serenissima, situata alla Gazzera. Ha un fratello minore, Alessandro, nato nel 1990. Già all’età di 6 anni disputò con successo le prime gare e si affidò alla guida tecnica di Massimiliano Di Mito, che la seguì sino al 2006. Nel 2002, a soli 14 anni di età, partecipò per la prima volta ai campionati italiani assoluti, dove vinse una medaglia di bronzo. Esordì in nazionale maggiore nel 2004.

Carriera

Durante la sua carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 diventa la prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità. Ai mondiali di Melbourne 2007 infranse il primo degli 11 record del mondo da lei stabiliti in carriera. Fu campionessa iridata dei 200 m e 400 m stile libero sia nel 2009 sia nel 2011, diventando la prima nuotatrice capace di vincere consecutivamente il titolo in entrambe le distanze in due diverse edizioni della manifestazione. Ai campionati del mondo è anche l’atleta più vincente in una stessa gara grazie ai 4 ori, 3 argenti e 1 bronzo conquistati in otto diverse edizioni: dalla rassegna di Montréal 2005 a quella di Gwangju 2019, infatti, è sempre salita sul podio nei 200 m stile libero.

Tra il 2007 e il dicembre 2009 Pellegrini realizzò 11 primati del mondo, 9 in vasca lunga e 2 in vasca corta, tutti in gare individuali dello stile libero. Di questi, 6 in vasca lunga e 2 in vasca corta nei 200 m e 3 nei 400 m in vasca olimpica.

Vita Privata

Dopo una relazione con il nuotatore Luca Marin tra il 2008 e il 2011, Federica Pellegrini è stata legata sentimentalmente dal 2011 al 2017 a Filippo Magnini, anch’egli nuotatore. Attualmente è fidanzata con il suo allenatore Matteo Giunta.