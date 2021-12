Consiglio regionale, Capolei riunisce un gruppo di professionisti per discutere di Sanità

“Abbiamo riunito un gruppo di professionisti, con medici, avvocati e professionisti che operano nell’ambito della sanità, presso la sala Etruschi del Consiglio regionale del Lazio, per analizzare alcune proposte di legge che a breve approderanno in Commissione Sanità”. Lo dichiara in una nota stampa, Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio e vicepresidente commissione Sanità.

“L’occasione – spiega il Consigliere regionale – è stata utile per fare il punto della situazione in merito ai problemi che affliggono il nostro sistema sanitario regionale, e lavorare a dei correttivi da proporre in fase di discussione della prossima legge di Bilancio. La riunione, durata oltre due ore, è terminata con un brindisi per le festività natalizie, ma già nei prossimi giorni ci riuniremo in modalità telematica per portare avanti quanto discusso”.

