Covid, a Fiumicino salgono a 369 i positivi. Montino: “Vaccinatevi e vaccinate i bambini”

Fiumicino – “Ancora in salita il numero dei positivi in città: secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, in questo momento ci sono 369 persone positive sul nostro territorio. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 98 nuovi contagi e 56 persone guarite“. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

“La maggioranza, il 57%, si concentra tra Isola Sacra e Fiumicino – prosegue Montino -, mentre il 13% si trova a Fregene e il 7 a Passoscuro. L’età media è di 38 anni e il rapporto con la popolazione totale è di 0.45“.

“Sono cifre molto alte – sottolinea il sindaco – che ci impongono la massima attenzione e la massima cautela. In questo momento è necessario procedere velocemente con le terze dosi del vaccino, che possono prenotare tutte le persone sopra i 18 anni di età. Ed è importantissimo anche iniziare la vaccinazione dei più piccoli, secondo le indicazioni degli esperti e delle autorità sanitarie. Ricordo a tutti che dal 13 dicembre prossimo sarà possibile prenotare il vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. A questo link trovate tutte le risposte alle vostre domande sulla vaccinazione ai bambini (leggi qui). Prenotate per le vostre figlie e i vostri figli”.

