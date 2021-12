Fiumicino – “Sono iniziati gli interventi di ripristino, demolizione, o rimessa a nuovo delle aree verde e delle aree giochi nelle scuole“. Così in una nota, l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Si tratta di una competenza – spiega l’Assessore – assegnata all’Assessorato ai Lavori Pubblici circa un mese fa: abbiamo messo subito in campo tutte le forze e le competenze dell’ufficio al fine di intervenire con i primi fondi disponibili. Intanto, stiamo procedendo alla rimozione dei giochi più vecchi e con problematiche di consistenza, con il ripristino dei tappeti gommati”.

di 9 Galleria fotografica Interventi aree verdi e aree giochi









“In una seconda fase, non appena saranno disponibili ulteriori fondi, – conclude Caroccia – inizieremo l’ammodernamento dei giardini con aree verdi, l’installazione di nuovi giochi e di aree di didattica all’esterno”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino