Fiumicino, un defibrillatore in piazza Grassi: la Pro Loco lancia la raccolta fondi

Fiumicino – La Pro Loco di Fiumicino lancia una campagna di raccolta fondi con l’obiettivo di poter realizzare, presso la propria sede, in piazza Grassi, una postazione “DAE”, dove all’occorrenza è possibile prelevare la preziosa apparecchiatura. La posizione centrale, in una zona ampiamente frequentata, può essere di aiuto per salvare qualche vita. In caso di infarto in corso, infatti, l’uso di un defibrillatore può aiutare, nell’attesa dei soccorsi. In questi casi la rapidità di intervento può far la differenza tra la vita e la morte. La campagna inizia da domani 8 dicembre, dall’evento “Natale in Villa”, presso Villa Guglielmi ad Isola Sacra, che proseguirà poi nelle giornate dell’11, 12, 18 e 19 dicembre, dove in cambio di un’offerta sarà offerto un gustoso vin brulé con ciambelline.

“Continueremo poi con altre occasioni, fino al raggiungimento della cifra necessaria all’acquisto ed all’istallazione del DAE“, sottolinea il sodalizio di Piazza Grassi. “A Natale fai un gesto d’amore, scalda il corpo e salva un cuore’ – è il messaggio – Il cuore, organo vitale, è spesso oggetto dei nostri pensieri: ‘Mi piange il cuore’, “mi riempi il cuore di gioia”, “mi spezzi il cuore”, “sei nel mio cuore”. Ci avete fatto caso in quante occasioni lo nominiamo? Ovviamente sappiamo tutti che cosa può succedere nella realtà, se il cuore dovesse fare qualche brutto scherzo. Per fortuna la medicina e la tecnologia possono venirci in soccorso. È il caso dei defibrillatori, moderne apparecchiature, tanto semplici e facili da usare, quanto importanti per rimettere in moto un cuore impazzito.

Ringraziamo in anticipo quanti vorranno partecipare e dare un aiuto a favore della collettività. Ricordiamo che le donazioni alla Pro Loco di Fiumicino A.P.S. se effettuate con modalità tracciabile, possono essere portate in detrazione dalla dichiarazione dei redditi. Il codice IBAN, utile per l’accredito è: ITA 08327 49631 000 000 000 953 – nella causale indicare: donazione liberale per acquisto defibrillatore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino