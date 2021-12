Mazzata del Tar sul comune di Formia: “escono” quasi 100mila euro. Ecco perché

Formia – Il Comune di Formia deve pagare al Fallimento della Latina Ambiente Spa oltre 92mila euro. Lo ha deciso il Tar davanti al quale la società in liquidazione si è rivolta per chiedere che venga eseguita la sentenza passata in giudicato del Tribunale di Latina.

Un pronunciamento davanti al giudice ordinario che era arrivato nell’ottobre del 2020 seguito poi da decreto ingiuntivo che ha condannato l’Ente anche al pagamento delle spese processuali liquidate in 9mila e 401 euro oltre alla mora, seppure non viene calcolato il periodo di commissariamento.

Un credito che società ricorrente avrebbe contratto nel lasso temporale in cui è stata incaricata dal Comune di Formia di effettuare la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. ossia da fine dicembre del 2012 fino al 2015.

Il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione di Latina, ha pertanto accolto il ricordo della Latina Ambiente e disposto con sentenza che il Comune di Formia dia esecuzione alla sentenza e al decreto ingiuntivo, paghi la penalità di mora, le spese di giudizio e ha trasmesso gli atti alla Corte dei Conti perché valuti l’eventuale danno erariale.

