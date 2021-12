Mobilità, la linea ferroviaria Roma-Giardinetti passa a Roma Capitale

La giunta regionale del Lazio ha approvato oggi, 7 dicembre 2021, una delibera per il passaggio definitivo a Roma Capitale della tratta Roma-Pantano della Roma-Giardinetti. Questo passaggio è fondamentale per la trasformazione dell’attuale linea ferroviaria in linea tranviaria. L’opera, già finanziata con oltre 300milioni dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, consentirà alla città di Roma di aggiungere una nuova linea tranviaria moderna ed efficiente alla rete cittadina.

“Questo atto di giunta che definisce il passaggio della linea ex concessa a Roma Capitale – ha commentato l’assessore regionale alla Mobilità Mauro Alessandri -, consentirà di dare un nuovo volto alla mobilità pubblica di quel quadrante della città, permettendo di avere finalmente una modalità di trasporto moderna e con elevati standard di qualità del servizio per i cittadini romani e per i turisti. Stiamo lavorando, in sinergia con Roma Capitale, per potenziare il trasporto su ferro e per offrire a chi viaggia e usa ogni giorno i mezzi pubblici di potersi muovere più liberamente all’interno della città, al fine di disincentivare l’uso del mezzo privato e snellire così il traffico spesso caotico di una grande metropoli come Roma”.