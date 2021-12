Severini, Conferenza dei Capigruppo: “La maggioranza fugge dal tema Anas-Aranova”

Fiumicino – “Ancora una volta, assistiamo con dispiacere ad un atteggiamento oppositivo ed evasivo della maggioranza: oggi nella Conferenza dei Capigruppo, oltre a sollevare il problema della poca trasparenza e delle interrogazioni ancora in attesa di risposta da parte dell’Amministrazione, sono stato costretto a risollevare la questione dello svincolo per Aranova (leggi qui)”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme

“I lavori di Anas, infatti, – spiega il Capogruppo – con la relativa chiusura delle arterie principali, stanno ancora creando disagi e difficoltà a tutto il quartiere. Quello che ho chiesto, è la convocazione di un’altra Capigruppo alla presenza dei responsabili dell’Anas, al fine di affrontare e risolvere questo problema. Eppure, la discussione si è animata a tal punto che la sessione è stata sospesa per mancanza di numero legale, dato che gli esponenti della maggioranza hanno deciso di abbandonare la seduta“.

“E’ impensabile che, anche quando si parla di problemi dei cittadini, la maggioranza continui a fuggire dalle sue responsabilità – conclude Severini -. Ciò nonostante, noi continueremo a chiedere risposte, perché è questo quello che dobbiamo ai cittadini che siamo chiamati a rappresentare”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino