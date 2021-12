Tragedia su via Tuscolana, si schianta con lo scooter contro un palo della luce: muore un 51enne

Roma – Gli agenti della Polizia Locale del gruppo VII Appio sono intervenuti, ieri intorno alle 9 e 30 in via Tuscolana all’altezza del civico 520, per un incidente che ha coinvolto una motoveicolo Honda Silverwing condotto da un uomo italiano di 51 anni.

Il 51enne, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad sbattere contro un palo della luce.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove è successivamente deceduto. In corso da parte dei caschi bianchi, gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

