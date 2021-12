Ventotene – Si è tenuto ieri mattina, lunedì 6 dicembre 2021, un incontro con gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Alighieri di Ventotene dedicato al tema dell’educazione ambientale ed alla promozione della sostenibilità.

L’attività didattica è stata organizzata dalla Guardia Costiera di Ponza ed ha visto la partecipazione del personale docente dell’Istituto, del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene e del Direttore dell’Area Marina Protetta – Riserva Naturale Statale “Isole di Ventotene e S. Stefano”, Dott. Antonio Romano.

Foto 2 di 2



L’evento rientra nelle attività previste nel protocollo sottoscritto tra il Ministero della Transizione Ecologica ed il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, grazie al quale proprio poche settimane fa l’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene è stato dotato di auto elettrica e relativa colonnina di ricarica con l’obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale dei servizi di pattugliamento e controllo in luoghi di particolare pregio ambientale come le Aree Marine Protette e i parchi sommersi.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale rappresenta un elemento imprescindibile per un futuro più pulito e sostenibile, soprattutto in ecosistemi marino-costiero delicati come le Isole di Ventotene e Santo Stefano.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ventotene

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ventotene