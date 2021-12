Ardea, è Dino Padovani il nuovo comandante della Polizia Locale

Ardea – “Vorrei dare il benvenuto e fare i miei complimenti al nuovo responsabile della polizia locale di Ardea, il comandante Dino Padovani, vincitore del concorso che si è appena concluso”, così in una nota l’assessore Alessandro Possidoni annuncia l’arrivo del nuovo comandante della Polizia Locale di Ardea.

“Il comandante prenderà servizio con l’inizio del nuovo anno – prosegue l’Assessore -. Nel corso della sua carriera professionale, il dott. Padovani ha lavorato in diversi come Alatri, Boville Ernica, Amaseno e Torrice ricoprendo ruoli diversi e facendo esperienza in settori anche molto diversi fra loro. Comandante, benvenuto ad Ardea”.

