Covid, a Fiumicino contagi in aumento (e sale l’età media): il bollettino dell’8 dicembre

Fiumicino – “Sono ancora in salita i dati dei positivi nella nostra città. Secondo l’ultimo report della Asl Roma 3, oggi ci sono in totale 389 persone positive al Covid a Fiumicino”. Lofa sapere, in una nota, il sindaco Esterino Montino.

“Rispetto all’aggiornamento di ieri, abbiamo 37 nuovi contagiati e 17 guariti – prosegue il sindaco -. Ancora, la maggioranza si trova tra Isola Sacra e Fiumicino (57%), mentre il 12% è a Fregene, il 6% a Passoscuro, il 5% a Maccarese e altrettanti ad Aranova. Ma tutte le località sono interessate, nessuna esclusa. L’età media sale un po’ ed è pari a 39 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 0.47”.

“L’alzarsi dell’età media può essere collegato all’abbassarsi delle difese di chi ha fatto il vaccino diversi mesi fa – sottolinea Montino -. La campagna vaccinale sta andando bene: nel Lazio sono già state somministrate 1 milione di dosi di richiamo: un’ottima notizia, ma ci vorrà ancora un po’ perché se ne vedano gli effetti. E’ fondamentale ricorrere alla terza dose (o dose booster) prima possibile: prenotate la vostra sul sito della Regione Lazio”.

“Contemporaneamente, non abbassiamo la guardia sulle misure di prevenzione – conclude -. Usiamo la mascherina che, ricordo, nella nostra città è obbligatoria anche all’aperto in alcune strade dove è più frequente che si creino assembramenti, igienizziamo spesso le mani e teniamo il più possibile la distanza interpersonale”.

