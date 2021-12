Lavori sulla rete idrica di Pomezia, stop all’acqua in città: ecco dove e quando

Pomezia – Stop all’acqua nei quartieri di Pomezia dal 9 dicembre 2021 fino al 27 gennaio 2022. Grazie ad uno studio approfondito sulla rete di distribuzione del Comune di Pomezia, Acea Ato2 ha pianificato la realizzazione di 13 distretti idrici: la conclusione di queste attività prevede, a partire dal 9 dicembre prossimo, l’esecuzione dei lavori per l’installazione a regime di ben 26 misuratori di portata, 37 trasduttori di pressione e 14 idrovalvole in grado di comunicare in tempo reale con la Sala Operativa di Acea Ato2.

Tutto questo consentirà di ottenere un importante risparmio di risorsa idrica potabile. Inoltre, tramite il sistema di analisi e controllo della pressione e delle portate, sarà possibile procedere ad una più tempestiva risoluzione di eventuali anomalie riducendo i disagi alla cittadinanza in caso di problemi.

“Stiamo lavorando insieme ad Acea – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – non soltanto per portare l’acqua potabile dove manca, ma anche per migliorare tutta la rete idrica del nostro territorio: intervenire sui sistemi di risparmio idrico e sulla previsione e risoluzione tempestiva dei guasti è fondamentale per garantire un servizio efficace alla cittadinanza”.

Il calendario dei lavori che interesseranno vari quartieri della Città e prevedranno la chiusura delle condotte idriche con sospensione del servizio per qualche ora, è il seguente:

giovedì 9 dicembre 2021 dalle ore 18.00 e per 12 ore: assenza acqua a Campo Jemini

sabato 11 dicembre 2021 dalle ore 8.30 e per 14 ore: assenza acqua a Campobello e via Laurentina

martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 14.00 e per 14 ore: assenza acqua a Nuova Lavinium e Quartiere Primavera

martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 00.00 e per 4 ore: assenza acqua a Campo Ascolano, Campo Jemini, Torvaianica Alta, via Foligno, Martin Pescatore, Campo Selva

mercoledì 15 dicembre 2021 dalle ore 00.00 e per 4 ore: assenza acqua a Santa Palomba, via Ardeatina, Campobello, via Laurentina, via Castelli Romani, via Naro, via Pontina e via Vaccareccia

giovedì 16 dicembre 2021 dalle ore 00.00 e per 4 ore: assenza acqua Aeroporto Pratica di Mare, via del Mare, Colli di Enea, 16 Pini, Campo Verde, Martin Pescatore Alto

venerdì 17 dicembre 2021 dalle ore 18.00 e per 12 ore: assenza acqua a Vicerè, Castagnetta, Torvaianica Alta, via Foligno, Martin Pescatore, Campo Selva

lunedì 20 dicembre 2021 dalle ore 10.00 e per 2 ore: assenza acqua a Campo Jemini

martedì 21 dicembre 2021 dalle ore 10.00 e per 5 ore: assenza acqua in via Mar Adriatico

mercoledì 22 dicembre 2021 dalle ore 10.00 e per 5 ore: assenza acqua in via Campo Verde

giovedì 23 dicembre 2021 dalle ore 10.00 e per 4 ore: assenza acqua in via Pisacane

giovedì 27 gennaio 2022 dalle ore 18 e per 12 ore: assenza acqua Aeroporto Pratica di Mare, via del Mare, Colli di Enea, 16 Pini, Campo Verde, Martin Pescatore Alto

“Ogni intervento verrà comunicato singolarmente – si legge in una nota del Comune – con indicazione dell’ubicazione delle autobotti sostitutive e i riferimenti per informazioni ed emergenze. In caso di problemi è sempre possibile contattare il numero guasti di Acea Ato2 800 130 335 attivo tutti i giorni h24″.

