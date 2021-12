Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Si arricchisce di ulteriori dettagli la previsione per la prima giornata festiva natalizia di questo mese di dicembre. La corsa per preparare gli alberi di Natale, come vuole la tradizione sarà ostacolata da una fase di forte maltempo sull’Italia che avrà caratteristiche molto diverse da nord a sud. Le forti gelate di questi ultimi giorni sulle regioni settentrionali resisteranno con l’arrivo delle correnti atlantiche favorendo nevicate fino in pianura anche abbondanti.

METEO MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE. Sembra quindi confermato l’ingresso di una perturbazione atlantica proprio per l’8 dicembre a partire dal Nordovest, responsabile di un peggioramento con piogge in Liguria, nevicate sulle Alpi, ma possibili anche in pianura su Piemonte ed ovest Lombardia, a causa della presenza di un solido cuscino di aria fredda nei bassi strati generatosi con le recenti irruzioni artiche. Piogge dovrebbero invece estendersi ad est Lombardia e pianura padano-veneta, così come alle regioni tirreniche fino al Lazio e in Sardegna. Quota neve sull’Appennino settentrionale intorno ai 1400m. Condizioni più soleggiate invece sul medio Adriatico e al Sud in genere. Attenzione, vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche. Vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: giornata dell’Immacolata che vedrà un progressivo netto peggioramento del tempo sulle regioni del medio Tirreno, con rovesci diffusi e qualche temporale in spostamento da Toscana verso Umbria e Lazio entro pomeriggio/sera. Neve sui 1000-1200m sull’ Appennino toscano, 1500m dalla sera su Amiata; 1700-1850 m su Appennino laziale in calo tardo serale. Venti meridionali moderati/forti con rinforzi lungo le coste; in rotazione entro sera da Ovest sulla Toscana. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Migliora temporaneamente sulle regioni del medio Tirreno, per un martedì caratterizzato da cieli in prevalenza sereni, ma dal clima molto freddo specie tra notte e mattino. Diffuse gelate in pianura (in particolare toscane) ed in collina, qui con minime entro i 1/-2°C, mentre nei fondovalle appenninici avremo valori entro i 0/-4°C. Nuova perturbazione per l’Immacolata con rovesci e temporali in moto da toscana verso Lazio e Umbria; neve in Appennino, in progressivo calo entro tarda sera; temperature in temporaneo rialzo con venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Variabilità instabile e clima freddo tra giovedì e venerdì, con rovesci sparsi specie sui settori interni e possibili fiocchi localmente a quote di medio-alta collina.

(Fonte: 3B Meteo)