Roma-Lido, riaprono (alcune) stazioni: cosa cambia dal 31 dicembre

Ostia – Regalo di Capodanno per i pendolari della Roma-Lido. Secondo quanto emerge dal piano festività 2021 di Atac, infatti, dal 31 dicembre sarà riattivata la tratta Lido Centro-Cristoforo Colombo, “tagliata fuori” dal settembre scorso (leggi qui). Per la tratta Porta San Paolo-Eur Magliana (leggi qui), invece, bisognerà attendere ancora qualche mese.

La tratta Lido Centro-Cristoforo Colombo è al momento sospesa per la mancanza di mezzi, ma con il rientro dalla manutenzione di un quinto treno (leggi qui) da San Silvestro sarà possibile far tornare il servizio al capolinea di Cristoforo Colombo. Dal 1 gennaio 2022 il servizio della Roma-Lido sarà poi gestito da Cotral, che per sei mesi sarà affiancata ancora da Atac. Poi, dal 1 luglio 2022 l’intero servizio sarà completamente gestito dall’azienda regionale di Tpl.

Non solo: sempre da gennaio dovrebbero iniziare i lavori notturni sulla struttura (per una durata di 500 giorni) che comporterà un nuovo cambio di orario e (come è probabile) l’attivazione di un servizio di bus navetta nelle ore serali.

