Sperlonga, inaugurato il Presepe dell’Acqua

Sperlonga – E’ stato inaugurato il 7 dicembre il Presepe dell’Acqua realizzato presso il ruscello tra il porto e la spiaggia dell’Angolo, E’ un dono del Lido Belvedere, il Ristorante il Porticciolo, il Lido Grotta dei Delfini, il Lido Rocco e Elettronica Plus. Con il patrocinio del Comune di Sperlonga.

Il presepe è la rappresentazione della nascita di Gesù ed è il simbolo del Natale e viene rappresentato in tutto il mondo.

Il Presepe dell’Acqua nasce per rappresentare il borgo di Sperlonga nelle sue peculiarità geografiche, il mare, il sole, ma soprattutto vuole trasmettere un messaggio umano, di fratellanza, dove gli uomuni sono tutti uguali proprio come il simbolo della natività che accomuna il mondo intero.

Il visitatore che guarda il presepe potrà ammirare le maraviglie naturali del borgo di Sperlonga, e potrà riconoscersi in molti simboli del presepe: la Stella Cometa, guida e foriera di promesse, i Re Magi che nel presepe incarnano le ambientazioni esotiche, il Bue e l’Asinello, elementi immancabili in ogni presepe e gli Angeli, emissari divini inviati per istruire, comunicare informazioni o impartire ordini agli uomini.

