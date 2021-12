Terracina, buoni spesa per le famiglie in difficoltà: come fare domanda

Terracina – L’amministrazione comunale di Terracina prosegue nel suo impegno di solidarietà nei confronti delle persone con disagio economico mediante l’assegnazione di buoni spesa.

E’ stato, infatti, indetto un nuovo avviso pubblico per garantire un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità (alimentari, medicinali, igiene della persona e della casa).

La domanda per richiedere i buoni spesa deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite accesso SPID o CIE/CNS, da un solo componente per ciascun nucleo familiare, compilando il modulo di domanda entro e non oltre le 23:59 del 16 dicembre prossimo.

