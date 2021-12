10eLotto, la fortuna bacia Santa Marinella: vinti 20mila euro

Santa Marinella – Il Lazio torna a sorridere con il 10eLotto: nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite per un totale di 27,5 mila euro. La prima ha visto un giocatore di Santa Marinella, in provincia di Roma, centrare un 8 Doppio Oro del valore di 20 mila euro mentre l’altra ha premiato la città di Rieti con una vincita pari a 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 27,1 milioni di euro, per un totale di oltre 3,9 miliardi da inizio anno.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Santa Marinella

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Santa Marinella