Canottaggio, a Sabaudia il raduno della Nazionale italiana

Sabaudia – Sarà ancora Sabaudia la sede per il raduno di dicembre della Nazionale maggiore di canottaggio, il secondo per il Gruppo Olimpico ed il quarto conoscitivo-valutativo propedeutico per l’attività di Alto Livello.

Il direttore tecnico Francesco Cattaneo ha infatti emanato la circolare di convocazione per questo nuovo collegiale cui prenderanno parte complessivamente 68 atleti appartenenti alle categorie Senior e Pesi Leggeri, maschili e femminili, per il periodo che va dall’11 al 22 dicembre prossimi, con date di entrata e uscita dal collegiale per alcuni atleti e atlete diverse ma sempre rientranti nel periodo. Il raduno sarà diretto dal DT Francesco Cattaneo che si avvarrà dello staff composto da Andrea Coppola (Capo Allenatore settore Olimpico maschile), Stefano Fraquelli (Capo Allenatore settore Olimpico femminile), Giovanni Lepore (Coadiutore settore Olimpico maschile), Claudio Romagnoli (Coordinatore settore Olimpico maschile), Vittorio Altobelli (Allenatore settore Olimpico maschile), Luigi Arrigoni (Allenatore settore Olimpico femminile), Giancarlo Romagnoli (Allenatore settore Olimpico maschile) e Dario Cerasola (Allenatore Squadre Nazionali).

Di seguito l’elenco dei convocati

Stefano Oppo (Carabinieri), Laura Meriano (Carabinieri–SC Garda Salò), Aisha Rocek (Carabinieri-SC Lario), Stefania Gobbi, Veronica Lisi (Carabinieri-SC Padova), Niels Torre (Carabinieri-SC Viareggio), Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gaia Colasante (CC Irno), Alice Gnatta (CC Lignano), Gustavo Ferrio, Luca Giurgevich (CC Saturnia), Khadija Alajdi El Idrissi, Lucrezia Baudino, Lorenzo Gaione (CUS Torino), Matteo Lodo, Mario Paonessa, Leonardo Pietra Caprina, Simone Venier, Giuseppe Vicino, Jacopo Frigerio, Niccolò Pagani, Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle-RYCC Savoia), Giacomo Gentili, Valentina Rodini (Fiamme Gialle-SC Bissolati), Andrea Panizza (Fiamme Gialle-SC Moto Guzzi), Luca Chiumento (Fiamme Gialle-SC Padova), Clara Guerra (Fiamme Gialle-SC Pro Monopoli), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle-SS Murcarolo), Matteo Castaldo, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Kiri, (Fiamme Oro-CUS Torino), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro-CUS Torino), Davide Mumolo (Fiamme Oro-SC Elpis), Federica Cesarini (Fiamme Oro-SC Gavirate), Davide Comini, Matteo Della Valle (Fiamme Oro-SC Moltrasio), Stefania Buttignon (Fiamme Oro-SC Timavo), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Antonio Vicino, Gabriel Soares (Marina Militare), Salvatore Monfrecola, Nunzio Di Colandrea (Marina Militare-RYCC Savoia), Cesare Gabbia (Marina Militare-SC Elpis), Davide Verità (Marina Militare-SC Monate), Andrea Carando (RCC Cerea), Volodymyr Kuflyk, Aniello Sabbatino (RYCC Savoia), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume), Silvia Terrazzi (SC Arno), Giulia Bosio (SC Esperia), Nicolò Carucci, Alice Codato, Giovanni Codato, Paolo Covini, Linda De Filippis, Riccardo Peretti (SC Gavirate), Nicholas Castelnovo, Ivan Galimberti, Patrick Rocek (SC Lario), Riccardo Mattana (SC Milano), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Pietro Cangialosi (SC Padova), Leonardo Tedoldi (SC Retica), Emanuele Gaetani Liseo (SC Telimar). (canottaggio.org)(foto@canottaggio.org)