Fiumicino, cambiano gli orari dei mercati settimanali: tutte le novità

Fiumicino – Cambiano gli orari di apertura dei mercati settimanali di Fiumicino. Ne da notizia l’Amministrazione comunale tramite un post sui canali social del Comune. Nel periodo dall’11 dicembre al 23 dicembre 2021, fanno sapere, saranno in vigore i seguenti orari per tutti i mercati settimanali ubicati nel nostro territorio:

– apertura non prima delle ore 07:00, con operazioni di montaggio dei banchi non prima delle ore 06:30;

– chiusura alle ore 18:00, con operazioni di smontaggio dei banchi entro le ore 18:30, al fine di garantire le operazioni di pulizia delle aree pubbliche dove si trovano il Mercato del sabato di Fiumicino, il Mercato del giovedì di Isola Sacra, il Mercato del lunedì di Fregene ed il Mercato del giovedì di Passoscuro.

