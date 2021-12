Madonna trans: la provocazione sulla copertina di una rivista Lgbt+ accende le polemiche

La Vergine Maria diventa trans. E’ l’ultima provocazione dell’attivista Lgbt+ Riccardo Simonetti, che si è fatto immortalare nelle vesti della Madonna in versione trans, con tanto di barba, sulla prima pagina del mensile tedesco Siegessäule.

L’attivista Riccardo Simonetti, italiano, ma tedesco d’adozione, è ambasciatore speciale dei diritti Lgbt+ dell’Unione europea. Capelli lunghi e bambinello in braccio: l’immagine ha acceso le polemiche sul web e nel mondo politico.

De Vecchis e Baccini: “Un gesto contro il Natale e la maternità”

“La provocazione dell’attivista Riccardo Simonetti che ha rappresentato la Vergine come un Transgender, non solo è di cattivo gusto, ma oltremodo offensiva nei confronti di una religione e di tutti i cristiani del mondo”. Lo afferma William De Vecchis, senatore della Lega,

“Il deturpare l’iconografia sacra, proprio il giorno precedente la festa dell’Immacolata, è un affronto a tutti i credenti e non aggiunge nulla a quella che potrebbe essere una richiesta di attenzione al tema dell’inclusione senza distinzioni che meriterebbe una dignità diversa, che sicuramente l’autore di questo gesto non ha“.

“A questo gesto insensato e disperato – commenta il presidente dei Cristiano Popolari, Mario Baccini – rispondiamo con un appello agli uomini di fede e buona volontà e apriamo un dibattito sulla necessità del recupero dei valori cristiani e della tradizione del Santo Natale. Siamo convinti che nel messaggio di pace che il Cristo ci ha lasciato con la sua venuta al mondo non ci siano spazi per distorsioni che incitano all’odio, ma solo parole di inclusione.

Il gesto deprecabile fatto contro il Natale e la maternità è un atto che non ha nulla di eroico, ha solo un sapore di volgarità che condanniamo fermamente” con queste parole Baccini e De Vecchis annunciano anche l’evento-dibattito organizzato dal centro destra e dalle liste civiche di Fiumicino con monsignor Vittorio Formenti, venerdì 10 alle 17.30 presso la sala riunioni dell’Hotel Best Western di via Portuense, dal titolo Buon Natale: i valori cristiani al tempo dei social”.

