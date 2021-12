Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’imminente peggioramento dell’Immacolata non risparmierà davvero nessuno ma non avrà le medesime caratteristiche anzi, possiamo senz’altro dire che l’Italia sarà spaccata in due tra condizioni di maltempo pienamente invernale al Nord con neve anche abbondante fino in pianura e condizioni più tardo autunnali con piogge, temporali e venti forti al Centro Sud.

METEO GIOVEDÌ 09 DICEMBRE: il fronte atlantico continuerà a muoversi verso sudest liberando i cieli del Nord dove sono previste solo al mattino sporadiche, residue nevicate fino a bassa quota o localmente ancora in piano. Sarà invece ancora maltempo sulle regioni centro meridionali soprattutto tra Lazio e Campania con piogge e temporali anche intensi. Tornerà anche la Neve in Appennino centrale fino a quote collinari 600-800m e in montagna al Sud. Le temperature saranno in leggero aumento al Nord, in calo invece al Centro ed al Sud. La ventilazione sarà ancora forte dai quadranti meridionali con una rotazione dai quadranti settentrionali in giornata. Mari ancora molto mossi o agitati.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: aria fredda in transito sulle regioni del medio Tirreno, per una giornata caratterizzata da variabilità instabile a tratti perturbata, con rovesci sparsi e qualche locale temporale; quota neve in ulteriore calo, con possibili fiocchi a quote di medio-alta collina (450-650m), sui settori interni Tosco-Umbri, reatino e localmente in corrispondenza di rovesci, anche sull’alto viterbese a partire dai 650-700m. Temperature in calo. Venti moderati settentrionali, con rinforzi locali su coste e bassa Toscana. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo in netto peggioramento nel giorno dell’Immacolata sulle regioni del medio Tirreno, è infatti previsto il transito di una nuova perturbazione di matrice Nord Atlantica, con rovesci e temporali in moto da toscana verso Lazio e Umbria; neve in Appennino, in progressivo calo dalla tarda sera. Temperature in temporaneo rialzo con venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Seguirà il transito di aria fredda in quota, e giornate con variabilità instabile ed a tratti perturbata, tra giovedì e sabato; clima freddo con piogge e rovesci sparsi specie sui settori interni e lungo l’Appennino, e possibili nevicate anche a quote collinari.

(Fonte: 3B Meteo)