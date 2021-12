Natale 2021 a Ladispoli tra luci, musica e divertimento: tutti gli eventi in programma

Ladispoli – “A Ladispoli fervono i preparativi per festeggiare il Natale tra luci, suoni, colori, musica e divertimento, nel rispetto ovviamente delle regole”. Le parole sono dell’assessore alla cultura Marco Milani che ha invitato i cittadini a partecipare alle tante iniziative che ritornano dopo il blocco forzato dello scorso anno a causa della pandemia.

“Sabato 11 dicembre con l’accensione delle luminarie e dell’albero di Natale in piazza Rossellini daremo il via ufficialmente alle manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale per celebrare le festività”.

“Il week end dell’11 e 12 dicembre – prosegue l’assessore Milani – aprirà il cartellone natalizio con l’entrata in funzione della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Rossellini, molto apprezzata dalle famiglie di Ladispoli. Presto la campionessa mondiale Chiara Censori si esibirà sulla pista per regalare emozioni a grandi e piccini, l’impianto resterà aperto fino al 9 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 22.

Ci saranno tante sorprese per i giorni del 25 e 26 dicembre con in pista Babbo Natale che regalerà dolci e sorrisi a tutti pattinatori. Il centro di Ladispoli si colorerà con le luci dalla piazza a viale Italia, via Ancona e via Odescalchi così come Piazza Domitilla. sarà emozionante rivedere le strade della nostra città popolate di famiglie che passeggiano, ammirano le vetrine dei negozi, tornano a vivere intensamente le feste dopo le restrizioni dello scorso anno.

Al Centro Arte e Cultura ci saranno i concerti dell’Orchestra Freccia diretta dal Maestro Bacci, il Concerto di Natale, il 23 dicembre, per Arpa e Violino organizzato dalla Upter e l’esposizione della Sacra Famiglia del Presepe Monumentale a partire dal 12 dicembre.

Il 26 e 27 dicembre al Bosco di Palo, il consueto e sempre affascinante Presepe vivente della Pro Loco e si chiuderà il 6 gennaio con il concerto di capodanno che si terrà presso la Chiesa del S.Rosario, alle ore 19.00, con la “Handel Ensamble” e la soprano Carmen Petrocelli. Buon Natale e buone feste a tutti”.

