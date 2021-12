Roma, apre lo sportello unico dell’Ente nazionale per il microcredito

Roma – E’ stato inaugurato presso gli uffici di Coride in Via Giulio Cesare, 99 a Roma lo Sportello Territoriale dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un Ente pubblico non economico che persegue la mission di favorire l’accesso al credito per la creazione di impresa attraverso la promozione degli strumenti di microfinanza, assistenza tecnica, ricerca, formazione e la diffusione di buone pratiche. Per realizzare questa mission si avvale di una Rete di Sportelli diffusi sul territorio nazionale, di cui lo sportello presso Coride entra a far parte.

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova struttura hanno preso parte il Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini, il Responsabile Area Sportelli dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Roberto Marta, Reyna Victoria Terrones Castro, Vice presidente Coride, Renato Sartini, Consigliere I Municipio.

“La sinergia tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e Coride rafforza quel sistema di supporto alla rete territoriale degli sportelli che amplifica la possibilità di promuovere il microcredito e la microfinanza sul territorio con attenzione particolare alle attività di autoimpresa. L’avvio di questa progettualità con una cooperativa di lungo corso, che opera ormai da più di novanta anni, è una grande opportunità che dobbiamo saper sostenere nel reciproco interesse che mette al centro della nuova economia sociale e di mercato i cittadini” lo dichiara Mario Baccini, Presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito.

“L’apertura dello sportello dell’Ente Nazione per il Microcredito segna un nuovo grande traguardo per Coride e l’intera città di Roma che troverà presso i nostri uffici un presidio continuativo capace di rispondere all’esigenza non solo di un finanziamento di piccolo importo, ma di un’offerta integrata di servizi finanziari e non finanziari ad alto potenziale di successo. Coride, da sempre al fianco delle imprese, da inizio ad un nuovo percorso di assistenza che promuoverà l’autoimprenditorialità come vero strumento di sviluppo sociale” lo dichiara il Presidente di Coride, Claudio Butera.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo