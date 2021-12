Roma, doppio colpo a Sofia: vittoria col Cska e primo posto

Sofia – La Roma conquista la vittoria per 3-2 a Sofia sul Cska, nell’ultimo turno del Girone C della Conference League. La squadra di Mourinho scappa via con tre gol di vantaggio, grazie alla doppietta di Abraham e al tacco di Borja Mayoral. I bulgari con orgoglio tengono in ansia i giallorossi fino alla fine, grazie alle marcature di Catakovic e Wildschut. La Roma vince addirittura il suo gruppo andando direttamente agli ottavi di finale della terza competizione europea, approfittando del pareggio del Bodoe Glimt per 1-1 contro lo Zorya.

Il match

La Roma di Mourinho prende subito possesso del gioco e passa in vantaggio dopo 15 minuti con Abraham, imbeccato da Karsdorp. Al 24′ minuto il primo giallo del match per il giallorosso Bove, che entra in ritardo su Geferson. Al 32′ anche Mancini finisce sul taccuino degli ammoniti, per un pestone da dietro su Bai.

Raddoppia la Roma al 34′ con Bove mette un pallone dalla destra sul secondo palo, su cui arriva Vina che la ricaccia subito in mezzo, pregevole colpo di tacco di Borja Mayoral che beffa Busatto. Al 45′ Vion azzoppa Bove e viene sanzionato col giallo. Finisce il primo tempo e intanto arrivano buone notizie dall’Ucraina, col Bodoe Glimt che sta perdendo 1-0 contro lo Zorya.

Il terzo gol della Roma arriva al 53′: cross teso di Karsdorp dalla destra, Abraham controlla col petto, e poi col destro trova la doppietta personale. Al 61′ occasione Cska Sofia: punizione di Vion dalla destra messa in mezzo, svetta Caicedo, e Fuzato si deve impegnare per alzare la palla sopra la traversa. Accorcia le distanze il Cska Sofia al 75′: Bai serve Catakovic, che ha tutto il tempo per controllare e depositare in rete col sinistro. Dura pochissimo la gara per Zaniolo, che è uscita con la borsa del ghiaccio sull’adduttore. Ancora gol per il Cska Sofia al 90+3′, con Wildschut, che riceve un passaggio da sinistra da Mazikou e con un destro potente buca le mani di un incerto Fuzato. Ma al fischio finale i giallorossi vincono per 2-3. (Fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)