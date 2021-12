Servizio Civile Universale, incontro informativo per i giovani di Sabaudia 

Sabaudia – L’Amministrazione comunale ha programmato un incontro informativo per i giovani che sceglieranno di partecipare al Servizio Civile Universale avanzando apposita richiesta in adesione al bando che il Governo emanerà entro la fine del mese di dicembre.

L‘appuntamento organizzato in collaborazione con la Nomina srl, società che si occupa della gestione delle candidature, è finalizzato a fornire indicazioni per una corretta presentazione della domande e si svolgerà nella giornata di giovedì 9 dicembre alle ore 16:00. I ragazzi potranno usufruire del supporto gratuito recandosi presso l’aula consiliare del palazzo comunale o seguendo gli incontri telematicamente attraverso lo streeming attivato sul sito istituzionale del Comune e raggiungibile al seguente link https://sabaudia.civicam.it/live47-Presentazione-Servizio-Civile-2022.html

La partecipazione in presenza è libera ma, al fine di garantire il rispetto della normativa anti covid, è necessaria la prenotazione tramite Whatsapp al numero 320 8889435.

Saranno quarantotto i posti disponibili, con un ampliamento rispetto allo scorso anno di 7 unità, nell’ambito della pianificazione denominata “Sabaudia Cultura ed Educazione” inerenti al settore storico, artistico e culturale. I ragazzi, che dovranno avere tra i 18 e i 29 anni non compiuti, saranno chiamati a dedicarsi un anno al servizio della comunità per 5 ore di lavoro al giorno (25 ore settimanali) con un rimborso di 444 euro al mese.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia