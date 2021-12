Il maltempo flagella il centro Italia e sul litorale romano i venti e le nuvole danno origine a diversi vortici. Due le trombe d’aria che si sono verificate sulle spiagge di Fiumicino. La prima tra Focene e Fregene. L’altra si è sviluppata a ridosso della foce del Tevere a Isola Sacra, nei pressi di Fiumara Grande.

I venti hanno poi spinto il vortice verso Ostia, dove ha toccato la superfice del mare. Tanta la paura ma in molti, per strada o affacciati dalle finestre o dai balconi delle proprie abitazioni, armati di macchina fotografica o cellulare, hanno immortalato i vortici.

di 10 Galleria fotografica Trombe d'aria sul litorale romano, paura a Ostia e Fiumicino









In alcune zone di Isola Sacra il vortice al lasciato il posto a una fulminea grandinata. Danni a persone o cose per il momento non vengono segnalati. E per le prossime 24 ore il centro regionale di Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo.

(Il Faro online)