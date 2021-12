Cerveteri, Prosperi: “Svolto un grande lavoro di sensibilizzazione per la Ricerca Scientifica”

Cerveteri – “Anche questo Natale la nostra meravigliosa Cerveteri ha risposto presente in maniera forte e convinta all’appello di Aism. Si è appena concluso un anno davvero importante nelle attività di sensibilizzazione e sostegno alle attività di Ricerca Scientifica. Un lungo e costante impegno tra la gente, che così come sempre accade, ha portato un contributo davvero importante. Una luce di speranza sempre più forte per la ricerca e per i tanti medici e scienziati che ogni giorno, in ogni angolo d’Italia e del mondo lavorano per trovare finalmente una cura per la Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi ancora non ha una cura”. Con queste parole, Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri commenta il successo dell’iniziativa il Natale di Aism, che così come negli scorsi anni l’ha vista impegnata nel ruolo di Volontaria.

“Sono Volontaria Aism oramai dal 2015, ben prima dunque dal mio ingresso in Consiglio comunale – racconta Adele Prosperi – poi da Gennaio di quest’anno ho avuto l’occasione di portare anche all’interno della massima assise cittadina il mio impegno a sostegno delle attività dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, una realtà che da oltre 50anni rappresenta un punto di riferimento nel mondo della raccolta fondi per la Ricerca Scientifica. Il mio primo atto infatti è stata la presentazione di una Mozione che ha fatto diventare Cerveteri un Comune Aism. Una mozione dal valore profondamente simbolico, a sostegno dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, approvata all’unanimità dall’Aula e che nuovamente ringrazio per la sensibilità dimostrata in tale circostanza”.

“La Ricerca Scientifica nel corso degli anni ha fatto grandissimi passi avanti e come cittadina, Volontaria e rappresentante del Consiglio comunale della città in cui vivo e lavoro oramai da 35anni sono orgogliosa che la risposta verso le iniziative a sostegno di Aism e in generale di tutte quelle realtà volte a fare luce sulle malattie come la Sclerosi Multipla sia sempre così forte – prosegue la Consigliera Comunale Prosperi – in questo 2021, un anno comunque ancora drammaticamente segnato dalle conseguenze della pandemia dello scorso anno, Cerveteri si è distinta per la sua generosità, in ogni ambito e di questo non posso che ringraziare, davvero di cuore, tutta la cittadinanza”.

“Così come fatto in tutti questi anni – conclude Adele Prosperi – continuerò sia nel mio ruolo di Volontaria sia in quello di rappresentante del Consiglio comunale a portare il mio sostegno umano, personale e istituzionale ad una causa così importante come quella di Aism, che giorno dopo giorno, anno dopo anno, lavora per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla. Chiunque volesse avere maggiori informazioni sulle attività di Aism può visitare il sito www.aism.it”.

