Civitavecchia – Questa mattina, nella cornice del Terminal crocieristico di Civitavecchia, si è tenuta la solenne cerimonia del passaggio di consegne del Comando della Direzione Marittima del Lazio, Comando regionale della Guardia Costiera, alla presenza del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone e del Comandante del Comando Marittimo Centro e Capitale, Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani.

Al Capitano di Vascello Francesco Tomas, destinato ad assumere altro incarico nella Capitale, è subentrato il Capitano di Vascello Filippo Marini, proveniente dalla Direzione Marittima della Liguria con sede a Genova.

Si conclude così il mandato del Comandante Tomas a Civitavecchia, caratterizzato da circa 18 mesi di intenso lavoro in cui i 3 compartimenti marittimi di Civitavecchia, Roma-Fiumicino e Gaeta e i 14 comandi minori, dislocati sul territorio regionale, hanno garantito sui 368 chilometri di litorale di giurisdizione, la sicurezza della vita umana in mare e della navigazione, la tutela ambientale e gli altri compiti propri delle Capitanerie di porto.

La cerimonia, svolta nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso ed alla presenza di numerose autorità civili e miliari, ha visto la partecipazione del personale militare e civile della sede, nonché dei vari comandi laziali della Guardia Costiera.

L’Ammiraglio Carlone ha espresso il proprio compiacimento per l’operato e gli obiettivi conseguiti dalla Direzione Marittima, congratulandosi per l’impegno profuso non solo nell’espletamento dei tradizionali compiti di istituto, ma anche per il ruolo svolto dall’Autorità marittima civitavecchiese in ambito portuale.

Il Capitano di Vascello Filippo Marini, subentrato al Comandante Tomas nell’incarico di Direttore marittimo del Lazio, ha sottolineato come il valore della continuità costituisca il presupposto per garantire e coltivare una solida base che traguardi un futuro di sostenibili innovazioni e per ciò stesso orientata verso un armonico ed equilibrato spirito di rinnovamento.

