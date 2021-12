Covid-19, la Regione Lazio rassicura abitanti e turisti: “Resteremo zona bianca”

Roma – “Per il Lazio, nell’ultimo report, non è previsto alcun cambio di colore e la classificazione del rischio rimane ‘moderata’. Non bisogna creare ansie e incertezze soprattutto nei confronti di chi sta programmando periodi di vacanze”. A chiarirlo, in una nota congiunta, sono gli assessori della Regione Lazio al Turismo Valentina Corrado e alla Sanità Alessio D’Amato.

“Il Lazio è tra le aree europee a più alta copertura vaccinale – spiegano – e chi vuole venire qui è benvenuto e potrà anche effettuare, se lo desidera, il richiamo prenotando l’open day di Natale in programma il 19 dicembre prossimo. La zona gialla non deve spaventare né generare preoccupazione o allarmismi, anche perché la limitazione maggiore sarebbe l’utilizzo delle mascherine all’aperto, provvedimento già adottato da numerose amministrazioni nella nostra Regione”.

Il bollettino di venerdì 10 dicembre

Intanto, l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha diramato il bollettino di oggi, venerdì 10 dicembre. “Su 17.294 tamponi molecolari e 36.895 tamponi antigenici per un totale di 54.189 tamponi, si registrano 1.871 nuovi casi positivi (+495), sono 13 i decessi (+3), 786 i ricoverati (+9), 110 le terapie intensive (-4) e +928 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. I casi a Roma città sono a quota 861”, si legge.

“Il valore Rt è 1.06 più basso del valore Rt nazionale, la classificazione del rischio è moderata, incidenza in lieve aumento con una velocità più bassa. Mantenere alta l’attenzione, in crescita seppur sotto soglia entrambi i tassi di occupazione ospedaliera”.

“Nel Lazio sono state superate le 9,9 milioni somministrazioni e di queste oltre 1,1 milione sono dosi di richiamo, pari a oltre il 22% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose”.

Di seguito, la situazione nelle Asl.

Asl Roma 1: sono 359 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 378 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 124 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 103 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 150 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 304 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 453 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 149 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 172 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 91 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

L’open day di Natale

Si terrà domenica 19 dicembre, grazie alle strutture messe a disposizione da Aiop, il prossimo open day per un Natale in sicurezza con prenotazioni online. Nei prossimi giorni compariranno su SaluteLazio tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione.

L’elenco delle strutture aderenti all’iniziativa: Nuova Villa Claudia, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata, Sant’Anna Città di Pomezia e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT e Città di Aprilia (Asl di Latina) Villa degli Ulivi e S. Anna Cassino (Asl di Frosinone), Nuova Santa Teresa (asl di Viterbo).

Domani, 11 dicembre, si terrà invece all’ospedale Pertini di Roma un open day dedicato alle donne in gravidanza o in allattamento (fascia oraria 14/18).

