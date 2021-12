Domenica 12 dicembre in piazza San Pietro la benedizione dei Bambinelli con Papa Francesco

Città del Vaticano – Gli oratori e le parrocchie di Roma si raduneranno domenica prossima, 12 dicembre, in piazza San Pietro per la tradizionale benedizione dei Bambinelli che dai tempi di Paolo VI accompagna le attività di Avvento delle comunità cristiane di Roma. Tema di questa nuova edizione è “Camminiamo insieme verso Betlemme” sottolineando la necessità di sentirsi comunità in cammino verso il Signore che viene.

La celebrazione in San Pietro, presieduta dal nuovo arciprete della basilica, card. Mauro Gambetti – riferisce il Sir -, sarà riservata a una rappresentanza di bambini, famiglie e catechisti delle parrocchie partecipanti, mentre sarà possibile una più ampia e festosa presenza in piazza per la recita dell’Angelus con Papa Francesco ed il consueto momento di animazione. Per tutti coloro che non potranno partecipare in presenza all’appuntamento sarà disponibile anche un collegamento online sulle pagine Facebook e YouTube del Centro Oratori Romani.

Il Cor, che da decenni promuove questo appuntamento, ha immaginato anche per l’edizione 2021 “una forma ‘diffusà dell’evento nella città invitando parroci ed oratori a celebrare nelle proprie comunità l’appuntamento di domenica prossima. Saranno così gli animatori, i catechisti, i ragazzi e le loro famiglie ad animare le celebrazioni portando da casa le statuine del Gesù Bambino e rinnovando con gioia la tradizione di condividere questo momento di fede e di testimonianza”.

A piazza San Pietro, che per oltre 50 anni ha ospitato l’appuntamento con migliaia di ragazzi e animatori, sarà comunque presente una rappresentanza dell’associazione laicale, fondata dal servo di Dio Arnaldo Canepa per promuovere la pastorale oratoriana a Roma, e delle parrocchie quale testimonianza del desiderio di mantenere immutata la gioia dell’incontro con Papa Francesco e della sua benedizione alle statuine durante l’Angelus domenicale.

