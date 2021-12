Maratona Telethon 2021, arrivano i cuori di cioccolato nelle piazze del litorale laziale – LA MAPPA

Roma – Tutto pronto per la maratona 2021 della Fondazione Telethon. Parte sabato 11 dicembre la settimana di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

“La ricerca dona. Dona per la ricerca” è lo slogan della maratona Telethon, rivolta a tutti i cittadini per sostenere la ricerca attraverso una donazione. I volontari saranno nelle piazze del litorale laziale fino a domenica 19 dicembre, per vendere i Cuori di cioccolato realizzati dall’azienda Caffarel.

I cuori di cioccolato saranno disponibili in più di 3.000 piazze in tutta Italia e sul sito internet di Fondazione Telethon, dove è possibile vedere anche la mappa delle piazze in cui saranno presenti i volontari. (Clicca qui per vedere la mappa)

Fiumicino

Sabato 18 dicembre dalle 10.00 alle 18.00 in piazza Grassi a Fiumicino i volontari Theleton saranno presenti con un gazebo per la distribuzione di cuori di cioccolata e, tutti quelli che vorranno, potranno partecipare con un piccolo contributo alla raccolta fondi per aiutare la ricerca.

Ardea

Ad Ardea si parte sabato 11 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 con i volontari Telethon al Golf Club Mare di Roma in via Enna 30, insieme ad all’associazione “Smemorella“, che grazie alle donazioni porterà le mascotte di Minnie e Iron Man per fare le foto con i bambini che saranno presenti alla manifestazione.

(Il Faro online)