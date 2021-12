Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La perturbazione giunta sull’Italia il giorno dell’Immacolata a partire dal Nordovest si attarderà fino a venerdì mattina sulle regioni del basso Tirreno, ma sarà seguita a breve distanza da una nuova perturbazione che rapidamente conquisterà buona parte d’Italia. Anche questa sarà pilotata da una profonda depressione sulle Isole britanniche e sospinta da aria fredda di origine artica che irromperà sul Mediterraneo centrale che formerà una profonda depressione intorno all’Italia. Ne conseguirà un peggioramento sin dalle prime ore della giornata sulle Alpi occidentali, dove tornerà a nevicare. Non sembra però intenzionato a determinare un peggioramento generalizzato al Nord, ad eccezione di Liguria orientale e bassa Val Padana. Ma piuttosto sfilerà velocemente verso il Centro-Sud con maltempo sulle regioni tirreniche, in estensione all’Adriatico. Nel dettaglio:

METEO VENERDÌ 10 DICEMBRE. Neve sulle Alpi occidentali oltre i 400m, anche a quote inferiori e a tratti sui fondovalle, peggiora in giornata anche su Liguria centro-occidentale ed Emilia Romagna con neve dai 200/400m ma con possibili temporanei fiocchi fino in pianura sull’Emilia occidentale, non escluso anche sulla costa genovese. Qualche pioggia debole fin su bassa Lombardia e basso Veneto. Rimane più asciutto sul resto del Nord con qualche schiarita. Piogge e rovesci in Toscana, in estensione in giornata ai restanti settori tirrenici con fenomeni anche intensi e temporaleschi, specie su nord Sicilia. Peggiora anche in Sardegna, inizialmente soleggiato su regioni adriatiche centro-meridionali e ioniche ma con piogge in arrivo entro sera. Neve sull’Appennino dai 400/700m su quello settentrionale, 800/1000m su quello meridionale. Venti forti da ovest-sudovest con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata fredda sulle regioni del medio Tirreno, caratterizzata da tempo instabile e a tratti perturbato, con piogge e rovesci sparsi; possibili fiocchi a quote di medio-alta collina dalla sera in particolare sui settori toscani interni posti tra senese, Casentino, Valdarno superiore e Appennino tosco-emiliano (Marradi), nonché sull’Umbria appenninica verso tarda sera-notte. Sul Lazio quota neve a partire dai 500-600m sul reatino, e dai 650-800m sull’alto viterbese. Al mattino possibili gelate con foschie nelle valli inetrne. Venti moderati-tesi in graduale rotazione dai quadranti meridionali, di nuovo disposti da Nord in serata. Mare molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo in netto peggioramento nel giorno dell’Immacolata sulle regioni del medio Tirreno, è infatti previsto il transito di una nuova perturbazione di matrice Nord Atlantica, con rovesci e qualche tempoale in moto da Toscana verso Lazio e Umbria; neve in Appennino, in progressivo calo dalla tarda sera. Temperature in temporaneo rialzo con venti in netto rinforzo dai quadranti meridionali. Seguirà il transito di aria fredda in quota e giornate con variabilità instabile ed a tratti perturbata, tra giovedì e sabato; clima freddo con piogge e rovesci sparsi specie sui settori interni e lungo l’Appennino, e possibili nevicate anche a quote collinari.

(Fonte: 3B Meteo)