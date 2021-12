Fiumicino – Si è conclusa con la consegna di assorbenti al Cfp di Parco Leonardo, la campagna sulla tampon tax nelle scuole della città. “Abbiamo consegnato le ultime 26 scatole da 12 confezioni di assorbenti ciascuna al direttore Caprini perché li metta a disposizione delle ragazze che frequentano i corsi del centro – spiega il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca -. In totale, abbiamo distribuito circa 1200 assorbenti. Un’iniziativa che rientra nella campagna ‘No tampon tax’ che abbiamo lanciato già da tempo in collaborazione con le farmacie comunali. Un altro passo avanti nella nostra battaglia di sensibilizzazione sull’abbassamento dell’iva già in discussione in Parlamento”.

“Abbiamo consegnato scatole di assorbenti negli istituti superiori e al Cfp – prosegue l’assessore alla Scuola, Paolo Calicchio -. E questo è stato possibile anche grazie all’adesione alla campagna dell’azienda Tele Performance che ha potuto acquistare le confezioni presso le nostre farmacie comunali usufruendo dello sconto proprio grazie all’iniziativa ‘No Tampon Tax’. Un’iniziativa importante in cui l’amministrazione crede molto sia in termini di sensibilizzazione sia in termini concreti rispetto alle esigenze delle donne”.

Alla consegna era presente il direttore del reparto Hr di Tele performance Gianluca Bilancioni. “Abbiamo dato così un segnale importante – fa esco l’assessora alle Pari Opportunità, Anna Maria Anselmi -. Un modo per parlare direttamente con le ragazze, certo, ma per sensibilizzare anche i ragazzi a questo tema così importante nella vita di ogni donna che per la maggior parte della sua vita deve confrontarsi con il ciclo e con i costi che questo comporta. Abbiamo trovato molto interesse sia nelle ragazze che nei ragazzi: un bel riscontro”.

