Roma – Ecco il nuovo impianto di illuminazione del Palatino, presentato ieri pomeriggio da Parco Archeologico del Colosseo in collaborazione con Acea, Areti e Municipio I. Nella realizzazione del nuovo impianto, la cura per l’arte e per i monumenti ha portato Acea ad impiegare elementi a basso impatto estetico, ideati e ingegnerizzati su misura per l’intervento. Oltre a garantire maggiore resistenza ai fenomeni atmosferici, l’impianto consentirà una diminuzione dei consumi elettrici pari al 15%.

